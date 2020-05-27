Скачать
Середа, 27.05.2020
Мер Черкас подав позов проти Зеленського: просить 1 гривню компенсації
Мер Черкас подав позов проти Зеленського: просить 1 гривню компенсації
Зеленський провів перемовини з президентом Азербайджану
Зеленський провів перемовини з президентом Азербайджану
Мілан цікавиться Йовічем і Міліком на позицію центрфорварда
Мілан цікавиться Йовічем і Міліком на позицію центрфорварда
Петрів піст 2020: дата початку й закінчення, що заборонено їсти
Петрів піст 2020: дата початку й закінчення, що заборонено їсти

Зеленський хоче "вдихнути нове життя" в ГУАМ

Зеленський хоче "вдихнути нове життя" в ГУАМ
14:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Президент Володимир Зеленський пропонує приділити більше уваги роботі в організації ГУАМ та зробити її серйозним об’єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань.

Про це він заявив під час телефонної розмови з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"ГУАМ можна зробити серйозним союзом та об’єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань. Нам потрібно вдихнути нове життя в цю організацію", - сказав Зеленський.

Співрозмовники також обговорили перебіг виконання низки масштабних проєктів, які реалізуються в Україні за участі азербайджанських інвесторів.

Зеленський висловив переконання, що з очікуваним завершенням карантинних обмежень в Україні та Азербайджані буде відновлено традиційно високу динаміку двостороннього політичного діалогу й торговельно-економічної співпраці.

Крім того, під час розмови було домовлено про подальшу координацію зусиль у питанні подолання пандемії коронавірусу та її наслідків.

На завершення розмови Президент України висловив щирі привітання азербайджанському колезі з завершенням священного для всіх мусульман місяця Рамазану та передав найкращі побажання азербайджанському народу з нагоди загальнонаціонального свята – Дня Республіки.

Як відомо, Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ — регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії. України, Азербайджану та Молдови.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Азербайджан, Гуам, Перспективі, Нове життя, Перемови.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Джоан Роулінг опублікувала перші розділи нової казки "Ікабог"
02 Експосли США: Ми розчаровані зусиллями по зануренню України у внутрішню політику Америки
03 Коронакриза: Макрон пообіцяв підтримати відчизняний автопром
04 Перша в Центральній Америці: Коста-Ріка легалізувала одностатеві шлюби
05 Бойовики 6 разів обстріляли українські позиції, є загиблий
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Уряд схвалив концепцію оплати праці держслужбовців
Уряд схвалив концепцію оплати праці держслужбовців
Президент Парламентської асамблеї НАТО провів переговори з українською делегацією
Президент Парламентської асамблеї НАТО провів переговори з українською делегацією
Українці цьогоріч на закордонні подорожі витратять удвічі менше
Українці цьогоріч на закордонні подорожі витратять удвічі менше
Королева Йорданії одягнула вишиту сукню на урочистий захід
Королева Йорданії одягнула вишиту сукню на урочистий захід
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся