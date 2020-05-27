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Середа, 27.05.2020
Німецький суд відмовив у екстрадиції Онищенка в Україну
Німецький суд відмовив у екстрадиції Онищенка в Україну
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Німецький суд відмовив у екстрадиції Онищенка в Україну

Німецький суд відмовив у екстрадиції Онищенка в Україну
17:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:У Німеччині судді Вищого земельного суду Ольденбурга відмовили в екстрадиції в Україну підозрюваного в створенні корупційних схем колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

Рішення про це ухвалено в середу, 27 травня, повідомляє DW. 

"Через брак гарантії щодо належного утримання в українській тюрмі судді не задовольнили клопотання прокуратури про екстрадицію підозрюваного в створенні корупційних схем ексдепутата ВР Олександра Онищенка", - йдеться у публікації.

Як зазначається в поясненні до ухвали судового органа, "існує значна ймовірність" того, що в разі екстрадиції Онищенка "не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах", у тому числі й Європейської конвенції з прав людини. А тому екстрадиція є недопустимою.

DW повідомляє, що раніше суд звернувся до української влади з проханням надати "детальний опис" умов утримання під вартою, на котрі міг би розраховувати Онищенко в слідчому ізоляторі в Києві. Однак українська сторона поінформувала німецький суд "лише в загальних рисах" щодо того, що міжнародних стандартів буде дотримано. Таких запевнень суддям в Ольденбурзі було замало.

Аргументуючи свою ухвалу, судді послалися на доповідь Ради Європи (РЄ), що ґрунтувалася на зібраному під час проведеного в 2017 і 2018 роках експертами Європейського комітету запобігання тортурам візиту до в'язниць в Україні. У зробленій після цього доповіді експерти комітету вказали на "нелюдські умови утримання ув'язнених, що принижують людську гідність", йдеться у повідомленні на сайті суду.

Так само судді Вищого земельного суду Оденбурга скасували ордер про арешт Онищенка.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Вищий антикорупційний суд України ВАКС розпочав розгляд по суті "газової справи", де фігурує Олександр Онищенко. В Україні ексдепутата підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".

Ексдепутат Верховної Ради України Олександр Онищенко втік з України влітку 2016 року. Його обвинувачують в тому, що він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу.

У результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. З-поміж них - двоє людей, які виконували роль співорганізаторів, решта - працівники ПАТ "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

У рамках досудового розслідування восьмеро підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Розслідування ролі ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти стосовно них скеровані до суду. Сім підозрюваних, у тому числі й Онищенко, перебувають у розшуку.

Водночас 3 грудня 2019 року стало відомо, що Онищенка 29 листопада затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців.

11 лютого 2020 року адвокат Онищенка повідомив, що ексдепутат попросив Німеччину про надання політичного притулку.

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Экстрадиция, Олександр Онищенко, Україну, Німецький суд, Відмовив.
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