Кабмін змінив порядок надання субвенцій на розвиток громад

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою виключив певні норми щодо надання субвенцій громадам на їх розвиток. Зокрема, змінив критерії розподілу субвенції між областями та містом Києвом.

"27 травня Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", проект якої був розроблений Міністерством розвитку громад та територій України", - йдеться у повідомленні.

Так, виключаються окремі норми, зокрема, щодо: критеріїв розподілу субвенції між областями та містом Києвом (при цьому залишається норма щодо розподілу 80% пропорційно населення у відповідному регіоні); спрямування субвенції на реалізацію проектів та заходів за умови наявності актуальної містобудівної документації на місцевому рівні; відповідності об’єктів та заходів оптимальним мережам соціальної інфраструктури та доступності публічних послуг.

"При цьому суб’єктами подання пропозицій щодо фінансування проектів за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток є обласні та Київська міська державні адміністрації, а також народні депутати України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі зміни дадуть можливість місцевим органам влади розширити коло проектів, на реалізацію яких може бути спрямована субвенція.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики звернулось до Кабінету міністрів щодо запровадження субвенцій на фахівців соцроботи в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ).