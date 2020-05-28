Разумков допустив обмежену кількість журналістів до роботи у Раді

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

Голова ВРУ Дмитро Разумков вніс зміни до розпорядження щодо заходів із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби COVID-19 і дозволив журналістам бути присутніми в залі засідань парламенту, проте, в обмеженій кількості.

Так, Разумков вніс зміни до розпорядження від 12 березня 2020 року “Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби”.

“На часткове виключення з пункту 1 цього розпорядження дозволити присутність у ВРУ за наявності постійної картки акредитації та додаткової перепустки, виданої Апаратом ВРУ: журналістів і операторів, фотокореспондентів ЗМІ – в пресцентрі на третьому поверсі будинку ВРУ; одного оператора, фотокореспондента від ЗМІ у ложі преси балкона зали засідань ВРУ”, - йдеться у тексті розпорядження.

Окрім того, встановлено, що оператори, фотокореспонденти допускаються у ложу преси балкона зали засідань ВРУ в порядку черги, а їх загальна кількість у цій ложі не може перевищувати 30 осіб.

Як повідомляв УНН раніше, нардепи із фракції "Слуга народу" звернулися до Апарату ВРУ щодо допуску журналістів у кулуари Ради та балкон сесійної зали.