Вакарчук задекларував чотири авто, дві квартири, рояль і понад 3,5 мільйона гривень доходу

Новини України:Також Святослав Вакарчук задекларував більше десятка торгових марок і 8 інтернет-доменів.

Колишній голова партії "Голос", співак і народний депутат Святослав Вакарчук задекларував за 2019 рік близько 3,7 млн гривень доходу і близько 6,7 млн видатків.

Про це йдеться в Реєстрі електронних декларацій, передає УП.

У власності нардепа дві квартири у Києві площами 69 і 476 кв. м. У власності його цивільної дружини Лялі Фонарьової у Києві є квартира площею 186 кв.м. Також Вакарчук задекларував її садовий будинок (121 кв.м.) в Київській області і земельну ділянку (598 кв.м) там же.

У нардепа і його дружини є машиномісце і платне паркомісце. Також вони орендують два нежитлових приміщення у Києві (18 і 120 кв.м).

Із рухомого майна Вакарчук задекларував рояль марки Bechstein (модель А 160), придбаний у 2013 році, а його дружина ювелірний комплект (сережки, ланцюжок з кулоном, браслет та каблучка) Tiffany. Вартість роялю і комплекту в декларації не вказані.

У подружжя 4 автомобілі BMW 528I 2012 року (590 тисяч грн), LAND ROVER 2015 року (3 млн 169 тисяч грн), BMW G32 640i xDrive 2018 року (2 млн 71 тисяча грн) і RENAULT LAGUNA 2.0, не знята з реєстрації після відчуження за довіреністю.

Вакарчук також має 1 млн 150 тисяч акцій ПАТ "Стаханівський завод феросплавів" та 1 тисячу акцій ПАТ "Маріупольский завод важкого машинобудування".

У його власності компанії "Суперсиметрія", "Африка", Амбер Продакшн (Швейцарія), "Агат Штіфтунг" (Ліхтенштейн) і Благодійний фонд Святослава Вакарчука "Люди майбутнього". У дружини - ТОВ "Лулу", ТОВ "Етер", ТОВ "Студія Володимир Тарасюк", ТОВ "Дім 911".

Також Вакарчук задекларував більше десятка торгових марок і 8 інтернет-доменів.

За 2019 рік нардеп отримав 670 тисяч процентів у банку "Аваль", 300 тисяч гонорарів, 2,5 млн дивідендів з ТОВ "Суперсиметрія", 6 тисяч роялті, 170 тисяч заробітної плати і 45 тисяч від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Разом близько 3 мільйонів 700 тисяч грн.

Його дружина отримала 250 тисяч від підприємницької діяльності, 98 тисяч зарплати і 475 тисяч у вигляді "приросту коштів на рахунку у зв'язку управлінням грошовими активами".

Вакарчук задекларував такі грошові активи: 3 млн 35 тисяч грн на рахунку в банку "Аваль", 12 тисяч доларів у "Bank of America", 1,8 млн грн готівкою, 230 тисяч доларів готівкою, 137 тисяч євро готівкою. Також він показав в декларації 1,16 млн доларів як портфель активів, які є власністю "Агат Штіфтунг", що контролюється Вакарчуком.

Його дружина має 2 тисячі грн, 36 доларів і 122 євро у "Приватбанку", 309 тисяч доларів і 3 тисячі швейцарських франків у швейцарському банку "Union Bancaire Privee", 44 тисячі доларів готівкою і 352 тисячі гривень готівкою.

У розділі видатків та правочину суб’єкта декларування Вакарчук задекларував кілька видатків за договором про надання послуг на загальну суму близько 6 млн 722 тисяч гривень. Серед них є внесок на підтримку партії "Голос" у травні 2019 року у розмірі 1 млн 669 тисяч гривень і 1 млн 667 тисяч – платіж за придбання автомобіля.