Що задекларував Прем'єр Шмигаль

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на дані декларації, розміщеної на сайті НАЗК.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав щорічну декларацію. Очільник уряду задекларував нерухомість та земельні ділянки у Львові та області, а також 155 тис. доларів грошових активів готівкою.

Так, Шмигаль задекларував житловий будинок, земельні ділянки та нежилі будівлі у Львові та області. Вартість житлового будинку досягає понад 1 млн грн, але він перебуває у власності дружини. Також дружина володіє єдиним автомобілем у родині марки Land Rover вартістю 831,9 тис. грн.

Заробітна плата за основним місцем роботи нинышнього очільника уряду у ВП Бурштинська ТЕС становила понад 2,2 млн грн. В Івано-Франківській ОДА його дохід становив майже 230 тис. грн. Окрім того, за сумісництвом Шмигаль отримав понад 900 тис. доходу.

Також родина має грошові активи, зокрема, Прем’єр-міністр задекларував 155 тис. доларів готівкою та понад 80 тис. грн на банківських рахунках, а дружина має 80 тис. доларів готівкою.

Як повідомляв УНН раніше, станом на 27 травня в Україні до кінця кампанії декларування залишалося 5 днів, проте свої декларації подали вже 92% чиновників.