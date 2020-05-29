Зеленський запросив президента Туркменістану відвідати Україну

Новини України:Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Туркменістану в Україні Тойли Атаєва.

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Туркменістану в Україні Тойли Атаєва і висловив переконання, що обидві сторони здійснюватимуть дієві кроки для подальшого розвитку українсько-туркменської взаємовигідної співпраці.

"Співрозмовники відзначили зацікавленість України й Туркменістану в інтенсифікації політичного, торговельно-економічного і культурно-гуманітарного співробітництва між двома країнами. Окрему увагу було приділено зміцненню кооперації в будівельній галузі", - повідомляє в п'ятницю прес-служба глави держави.

Зеленський висловив сподівання, що поширення COVID-19 не завадить планам з активізації двостороннього діалогу, і передав запрошення президентові Туркменістану Гурбангули Бердимухамедову відвідати Україну з візитом.