Вибори мера Києва: Ткаченко братиме участь у праймеріз "Слуги народу"

Новини України:Місцеві вибори в Києві мають відбутися наприкінці жовтня 2020 року.

Нардеп Олександр Ткаченко підтвердив, що буде брати участь у праймеріз "Слуги народу" на вибори мера міста.

Про це він заявив у дописі на власній Facebook-сторінці.

"Думаю, настав час повернути гордість за те, яке місто може бути сьогодні та завтра. Містом для людей, а не для ненажерливих чиновників чи забудовників. Місто, в якому жити достойно, красиво і приємно. Тому вирішив брати участь у праймеріз "Слуги народу" на вибори мера міста", - написав Ткаченко.

Як повідомляв УНІАН, 131 депутат з фракції "Слуга народу" підписали звернення до президента Володимира Зеленського з проханням переконати керівництво партії СН провести внутрішньопартійний праймеріз для відбору кандидатів в мери всіх великих міст, що мають стратегічне значення для країни.

20 травня Зеленський, відповідаючи на питання журналістів на прес-конференції, заявив, що праймеріз у партії «Слуга народу» перед виборами мера Києва відбудеться, і він буде підтримувати на цих виборах його переможця.

"Що стосується праймеріз. Я в Києві буду підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу". Чи буде праймеріз? Буде! Чи будуть входити в праймеріз кандидати в мери Києва не тільки від "Слуги народу"? Обов'язково будуть і кандидати від "Слуги народу", тобто ті, хто є депутатами "Слуги народу", і будуть незалежні люди, які готові боротися на відкритому праймеріз на засіданні нашої фракції "Слуга народу". Тому обов'язково. Хто буде кращим - того я і підтримаю", - заявив він.