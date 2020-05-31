Єрмак оприлюднив декларацію за минулий рік

Про це свідчать дані щорічної електронної декларації Єрмака, яка опублікована на сайті НАЗК.
Зокрема, минулого року Єрмак отримав 151 тисячу гривень доходу від підприємницької діяльності; 49 тисяч 317 грн зарплати за сумісництвом в ТОВ "Міжнародна правнича компанія"; 42 тисячі 570 грн і 10 тисяч 672 грн зарплати за основним місцем роботи в адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія" і ТОВ "Міжнародна правнича компанія" відповідно; 1,3 тисячі грн гонорару в "Медійній групі європейського партнерства" і 1 тисячу грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.
У своїй декларацій Єрмак вказав, що зберігає готівкою 347 тисяч доларів і 50 тисяч євро, також в нього розміщено 26 тис. 803 грн в "ОТП Банку" і 609 грн в "Кредобанку".
Єрмак також зазначив, що позичив минулого року 1 млн 380 тис. 660 грн ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп", яке йому належить та заборгувало йому з 2016 року 4,98 млн грн і 3 млн 334 тис. 218 грн за договорами.
Крім того, керівник ОП повідомив, що у 2006 році він взяв кредит у "Альфа-Банку" на 4 млн 377 тис. 186 грн і йому ще потрібно виплатити 3 млн 328 тис. 387 грн.
Також Єрмак вказав у декларації, що у 2005 році придбав квартиру в Києві площею 107,8 кв. м за 3 млн 535 тисячі грн.
Згідно з декларацією керівника ОП, з серпня 2015 року він користується автомобілем Toyota Camry (рік випуску 2015), який належить Андрію Єршову.
Щодо корпоративних прав Єрмак у декларації вказав, що з 1997 року йому належить 50% корпоративних прав ТОВ "Міжнародна правнича компанія"; з 2012 року - 99% прав ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп"; з листопада 2014 року 100% корпоративних прав ТОВ "Ер Пі Ай"; з березня 2019 року - 60% в адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія"; з 2018 року - 33,33% в ТОВ "Ама Віжн"; з 1999 року - 10% у ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна"; з 2001 року - 50% ТОВ "Інтерпромфінанс-Безпека"; з 2004 року - 50% ТОВ "Міжнародна фармацевтична група". Крім того, з 2002 року Єрмаку належить 0,01% ТОВ "Віссон Юкрейн Технолоджіс".
Керівник ОП також вказав, що є кінцевим бенефіціаром вищеперелічених компаній та асоціації "Українсько-грузинське співробітництво в сфері іноземного інвестування", ТОВ "М.Є.П.", ТОВ "Українсько-грузинська медійна компанія".
У декларації за 2019 рік Єрмак вказав такі посади за сумісництвом: член наглядової ради державного концерну "Укроборонпром", керівник асоціації "Українсько-грузинське співробітництво в сфері іноземного інвестування" та організації "Наша гордість", ТОВ "М.Є.П.", ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна", директор ТОВ "Міжнародна правнича компанія".
Крім того, Єрмак вказав, що є членом громадських організацій "Українська кіноакадемія", "Відчуй", "Спілка підприємців теле- і кіноіндустрії", "Наша гордість", "Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення", міжнародної асоціації "Українсько-грузинське співробітництво у сфері іноземного інвестування", Національної асоціації адвокатів України, всеукраїнської організації "Союз фахівців у галузі охорони психічного здоров'я України".
Як повідомлялося 11 лютого 2020 року, Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента та призначив на цю посаду Андрія Єрмака.