Скачать
Неділя, 31.05.2020
Автоматична фото- і відеофіксація запрацює на дорогах з 1 червня
Автоматична фото- і відеофіксація запрацює на дорогах з 1 червня
Прохолодно і дощитиме в Україні в перший день літа
Прохолодно і дощитиме в Україні в перший день літа
Швайнштайгер не виключає початку тренерської кар’єри
Швайнштайгер не виключає початку тренерської кар’єри
19-річна дочка російського актора Михайла Єфремова зізналася в бісексуальності
19-річна дочка російського актора Михайла Єфремова зізналася в бісексуальності

Єрмак оприлюднив декларацію за минулий рік

Єрмак оприлюднив декларацію за минулий рік
16:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак отримав 255 859 гривень доходу від підприємницької та адвокатської діяльності протягом 2019 року.

Про це свідчать дані щорічної електронної декларації Єрмака, яка опублікована на сайті НАЗК.

Зокрема, минулого року Єрмак отримав 151 тисячу гривень доходу від підприємницької діяльності; 49 тисяч 317 грн зарплати за сумісництвом в ТОВ "Міжнародна правнича компанія"; 42 тисячі 570 грн і 10 тисяч 672 грн зарплати за основним місцем роботи в адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія" і ТОВ "Міжнародна правнича компанія" відповідно; 1,3 тисячі грн гонорару в "Медійній групі європейського партнерства" і 1 тисячу грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

У своїй декларацій Єрмак вказав, що зберігає готівкою 347 тисяч доларів і 50 тисяч євро, також в нього розміщено 26 тис. 803 грн в "ОТП Банку" і 609 грн в "Кредобанку".

Єрмак також зазначив, що позичив минулого року 1 млн 380 тис. 660 грн ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп", яке йому належить та заборгувало йому з 2016 року 4,98 млн грн і 3 млн 334 тис. 218 грн за договорами.

Крім того, керівник ОП повідомив, що у 2006 році він взяв кредит у "Альфа-Банку" на 4 млн 377 тис. 186 грн і йому ще потрібно виплатити 3 млн 328 тис. 387 грн.

Також Єрмак вказав у декларації, що у 2005 році придбав квартиру в Києві площею 107,8 кв. м за 3 млн 535 тисячі грн.

Згідно з декларацією керівника ОП, з серпня 2015 року він користується автомобілем Toyota Camry (рік випуску 2015), який належить Андрію Єршову.

Щодо корпоративних прав Єрмак у декларації вказав, що з 1997 року йому належить 50% корпоративних прав ТОВ "Міжнародна правнича компанія"; з 2012 року - 99% прав ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп"; з листопада 2014 року 100% корпоративних прав ТОВ "Ер Пі Ай"; з березня 2019 року - 60% в адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія"; з 2018 року - 33,33% в ТОВ "Ама Віжн"; з 1999 року - 10% у ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна"; з 2001 року - 50% ТОВ "Інтерпромфінанс-Безпека"; з 2004 року - 50% ТОВ "Міжнародна фармацевтична група". Крім того, з 2002 року Єрмаку належить 0,01% ТОВ "Віссон Юкрейн Технолоджіс".

Керівник ОП також вказав, що є кінцевим бенефіціаром вищеперелічених компаній та асоціації "Українсько-грузинське співробітництво в сфері іноземного інвестування", ТОВ "М.Є.П.", ТОВ "Українсько-грузинська медійна компанія".

У декларації за 2019 рік Єрмак вказав такі посади за сумісництвом: член наглядової ради державного концерну "Укроборонпром", керівник асоціації "Українсько-грузинське співробітництво в сфері іноземного інвестування" та організації "Наша гордість", ТОВ "М.Є.П.", ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна", директор ТОВ "Міжнародна правнича компанія".

Крім того, Єрмак вказав, що є членом громадських організацій "Українська кіноакадемія", "Відчуй", "Спілка підприємців теле- і кіноіндустрії", "Наша гордість", "Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення", міжнародної асоціації "Українсько-грузинське співробітництво у сфері іноземного інвестування", Національної асоціації адвокатів України, всеукраїнської організації "Союз фахівців у галузі охорони психічного здоров'я України".

Як повідомлялося 11 лютого 2020 року, Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента та призначив на цю посаду Андрія Єрмака.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Доходи, Андрій Єрмак, Декларування, Керівник Офісу Президента.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Шахтар" і "Динамо" сьогодні зустрінуться на НСК "Олімпійський"
02 У Парижі затримали понад 90 демонстрантів за порушення карантину
03 Автоматична фото- і відеофіксація запрацює на дорогах з 1 червня
04 У МОЗ пояснили, чому в Україні багато медиків захворіли коронавірусом
05 Зеленський привітав з днем народження Кривий Ріг та Київ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна з 1 червня відкриває пункти пропуску на словацькому кордоні
Україна з 1 червня відкриває пункти пропуску на словацькому кордоні
У Мінську затримали опозиціонера Миколу Статкевича
У Мінську затримали опозиціонера Миколу Статкевича
Вибори мера Києва: Ткаченко братиме участь у праймеріз &quot;Слуги народу&quot;
Вибори мера Києва: Ткаченко братиме участь у праймеріз "Слуги народу"
Еволюція пандемічного коронавірусу проклала шлях від тварин до людини
Еволюція пандемічного коронавірусу проклала шлях від тварин до людини
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся