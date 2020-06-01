Экс-президент задекларував 773 млн грн доходів за 2019 рік

Новини України:Майже 16 млн грн становлять відсотки по депозитах.

За 2019 рік п’ятий президент України Петро Порошенко і народний депутат від партії "Європейська солідарність" задекларував 772,96 млн грн доходів. Про це повідомляє декларація політика.

Більше 606 млн грн – це отримані дивіденди. 33,84 млн грн – доходи від продажу акцій банку. Майже 16 млн грн становлять відсотки по депозитах.

6,185 млн грн склали компенсація моральної шкоди та відшкодування судових витрат.

108,703 млн грн – повернення вартості облігацій внутрішньої державної позики України

У 2019 році Порошенко був кінцевим бенефіціаром 28 компаній.

Нагадаємо, за версією Forbes, у 2019 році Порошенко опинився у трійці лідерів рейтингу найбагатших людей України зі статками 1,4 млрд доларів.