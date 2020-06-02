Рада повертається до пленарного режиму: що розглянуть у вівторок

Новини України:Верховна Рада на засіданні у вівторок, 2 червня, планує звернутися до міжнародних організацій щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це свідчить порядок денний пленарного засідання, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Відповідний проєкт постанови №3449 планується ухвалити на початку пленарного засідання. Депутати планують схвалити звернення до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень Російською Федерацією як державою-агресором прав і свобод кримськотатарського народу.

На порядку денному також – проєкт постанови №3529 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору", яким пропонується перенести проведення весняної сесії ПА НАТО, що мала відбутися з 22 по 25 травня 2020 року в м. Києві, на дату, яку буде додатково узгоджена між Верховною Радою України та Парламентською асамблеєю Організації Північноатлантичного договору.

Депутати мають намір розглянути в першому читанні президентський законопроєкт №3194 "Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку із реформою прокуратури та змінами у системі судоустрою України" та №2782 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи".

У другому читанні заплановано розгляд законопроєктів №2379 "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів", №2429 "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я" та №2077 щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.

Крім того, до внесення в порядок денний та прийняття рішення запропоновано проєкти законів №3438 "Про внесення змін до закону України "Про оцінку впливу на довкілля" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та №3361 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності".

Порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні законопроєктів №3348 "Про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" щодо забезпечення суду приміщенням та інших питань роботи суду" та №3350 "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням".

У вівторок також планується ухвалити проєкт постанови №3456 щодо визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА і заслухати звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців діяльності.