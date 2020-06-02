Українська делегація розпочала візит до Берліна з переговорів у Міноборони

Новини України:Візит української делегації до Берліна 2 червня розпочався переговорами з міністром оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Про це німецьке оборонне відомство повідомляє у Twitter.

«Крамп-Карренбауер вітає віцепрем'єр-міністра України Олексія Резнікова. Разом з ним міністр оборони Андрій Таран, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та посол Андрій Мельник. Тема переговорів – ситуація на Донбасі», - йдеться у дописі.

«Ми стоїмо на боці України шляхом підтримки в мінському мирному процесі та з порадами Бундесверу», - зазначили також у відомстві.

Об 11:00 (12:00 за київським часом) мають розпочатися переговори Кулеби з німецьким колегою Гайко Маасом.

Як повідомлялося, до складу української делегації входять також керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і його заступник Ігор Жовква.

Програмою передбачена зустріч із зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекером.