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Депутатська група "За майбутнє" змінила назву

Депутатська група "За майбутнє" змінила назву
12:35 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Депутатська група "За майбутнє" внесла зміни у назву після створення відповідної партії.

Про це оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з протоколом зборів депутатської групи "За майбутнє" від 20 травня 2020 року та відповідно до статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляємо про зміну назви цієї депутатської групи на таку: депутатська група "Партія "За майбутнє", скорочена назва "Партія За майбутнє", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, члени депутатської групи "За майбутнє" оголосили про створення партії "За майбутнє". Її очолив народний депутат Ігор Палиця. Установчий з’їзд нової політсили відбувся 20 травня.

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За майбутнє, Депутатська група, Зміна назви.
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