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Вівторок, 02.06.2020
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Україна хоче створити міжнародну платформу по деокупації Криму

Україна хоче створити міжнародну платформу по деокупації Криму
15:05 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з головою МЗС ФРН Хайко Маасом.

Проблема Криму – це питання, яке українська сторона порушує на перемовинах у різних форматах і потрібно визначити, на якому майданчику таке обговорення слід продовжувати надалі.

"Що стосується Криму – це питання, яке ми порушуємо на перемовинах у різних форматах. Нас цікавить насамперед два елементи: це захист прав людини в окупованому Криму і в цьому ж контексті - звільнення осіб, яких незаконно утримує РФ. Ви знаєте, що абсолютна більшість з них – кримські татари, тут йдеться про цілеспрямовану політику. Друге питання... другий елемент є більш глобальним. Йдеться про те, в якому форматі ми будемо обговорювати ситуацію в Криму і його неминучу деокупацію з нашими міжнародними партнерами", - заявив міністр.

З його слів, це питання нещодавно коментував Президент Володимир Зеленський, воно є актуальним і для зовнішньополітичного відомства.

"Тому з нашими партнерами ми будемо говорити про те, в якому саме форматі нам налагодити цей діалог, як саме має виглядати платформа щодо Криму, і ця тема буде також предметом нашої розмови з паном Маасом надалі", - додав він.

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Все по темі:

МЗС, Брифинг, Крим, ФРН, Деокупация, Хайко Маасом, Дмитро Кулеба.
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