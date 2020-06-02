Україна хоче створити міжнародну платформу по деокупації Криму

Новини України:Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з головою МЗС ФРН Хайко Маасом.

Проблема Криму – це питання, яке українська сторона порушує на перемовинах у різних форматах і потрібно визначити, на якому майданчику таке обговорення слід продовжувати надалі.

"Що стосується Криму – це питання, яке ми порушуємо на перемовинах у різних форматах. Нас цікавить насамперед два елементи: це захист прав людини в окупованому Криму і в цьому ж контексті - звільнення осіб, яких незаконно утримує РФ. Ви знаєте, що абсолютна більшість з них – кримські татари, тут йдеться про цілеспрямовану політику. Друге питання... другий елемент є більш глобальним. Йдеться про те, в якому форматі ми будемо обговорювати ситуацію в Криму і його неминучу деокупацію з нашими міжнародними партнерами", - заявив міністр.

З його слів, це питання нещодавно коментував Президент Володимир Зеленський, воно є актуальним і для зовнішньополітичного відомства.

"Тому з нашими партнерами ми будемо говорити про те, в якому саме форматі нам налагодити цей діалог, як саме має виглядати платформа щодо Криму, і ця тема буде також предметом нашої розмови з паном Маасом надалі", - додав він.