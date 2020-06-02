Скачать
Вівторок, 02.06.2020
Ляшко розповів, що буде з карантином в Україні після 22 червня
Ляшко розповів, що буде з карантином в Україні після 22 червня
Замість паперових: в Україні завтра з'явиться нова 10-гривнева монета
Замість паперових: в Україні завтра з'явиться нова 10-гривнева монета
Мілан веде переговори про трансфер хавбека Бенфіки Флорентіно Луїша
Мілан веде переговори про трансфер хавбека Бенфіки Флорентіно Луїша
Ріанна знялася в сексуальній фотосесії (Фото)
Ріанна знялася в сексуальній фотосесії (Фото)

Утворення нових районів: Мінрегіон очікує рішення Ради до середини липня

Утворення нових районів: Мінрегіон очікує рішення Ради до середини липня
17:16 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Верховна Рада планує до середини липня ухвалити постанову про утворення в Україні нових районів.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

«За планом реформи, до середини липня цього року передбачаємо, що Верховна Рада прийме постанову про утворення в Україні нових районів. У зв’язку з цим, вже зараз треба розуміти, як після ліквідації нинішніх і створення нових районів будуть реорганізовуватися місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, як вирішуватимуться між ними питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та інших зобов’язань», – розповів Негода.

Мінрегіон із залученням експертів розробив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів».

Зазначається, що законопроєктом серед іншого пропонується врегулювати питання призначення виборів старост, правонаступництва майна, прав та обов’язків районних рад ліквідованих районів, завершення повноважень та правонаступництва органів місцевого самоврядування.

Також документ передбачає повноваження Кабінету Міністрів утворювати та ліквідовувати місцеві (районні) державні адміністрації.

Крім того, проєкт закону визначає особливості державної реєстрації органів місцевого самоврядування в умовах зміни адміністративно-територіального устрою, а також – особливості найменування адміністративно-територіальних одиниць та інше.

Наразі, за даними Мінрегіону, законопроєкт направлено на погодження всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади.

Як повідомлялося, на засіданні уряду 27 травня міністри затвердили перспективні плани формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цими рішеннями Кабінет Міністрів завершив один із етапів реформи децентралізації, затвердивши перспективні плани формування територій громад в усіх областях України.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ВРУ, Рішення, Мінрегіони, Нові райони.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Демонстрації в США: поліція застрелила протестувальника
02 Аlyona Аlyona в новому кліпі "Пам'ятаю" виступила з глибоким посланням про дитинство
03 В Україні показали раніше невідомі світлини Симона Петлюри
04 Мейвезер заплатить за похорони убитого поліцією афроамериканця Флойда
05 "Кіберпес": Мінцифри запустило чат-бот про кібербулінг
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Депутатська група &quot;За майбутнє&quot; змінила назву
Депутатська група "За майбутнє" змінила назву
Українська делегація розпочала візит до Берліна з переговорів у Міноборони
Українська делегація розпочала візит до Берліна з переговорів у Міноборони
Рада прийняла закон про проведення інвентаризації українських лісів
Рада прийняла закон про проведення інвентаризації українських лісів
Помер 36-річний музикант Руслан Єгоров: відома причина раптової смерті
Помер 36-річний музикант Руслан Єгоров: відома причина раптової смерті
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся