ВР має намір дозволити громадянам України змінювати по батькові

Новини України:Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №2450 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за цей документ на засіданні в середу проголосували 247 народних депутатів.

Як зазначено в пояснювальній записці, проект закону розроблений з метою виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гарнага проти України" та усунення прогалин, які існують між нормами Цивільного і Сімейного кодексів України, щодо можливості зміни фізичною особою по батькові.

Так, документом передбачається внесення змін до ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 295 Цивільного кодексу України, змін до ч. 1 ст. 149 Сімейного кодексу України та доповнення ст. 149 Сімейного кодексу України ч. 2 і ч. 3, якими передбачається право особи на власний розсуд змінювати своє по батькові так само, як і своє прізвище та (або) власне ім'я.