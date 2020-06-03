Комітет Ради рекомендує призначити Ткаченка міністром культури та інформполітики

Новини України:Рішення комітету відкриває шлях до розгляду у сесійній залі Верховної Ради питання про призначення Олександра Ткаченка вже завтра.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту підтримати кандидатуру народного депутата Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, більшість членів комітету на засіданні підтримали кандидатуру Ткаченко. Троє утримались під час голосування.

Як відомо, рішення комітету відкриває шлях до розгляду у сесійній залі ВР питання про призначення Ткаченка вже завтра. Для позитивного рішення необхідно мінімум 226 голосів народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, фракція "Слуга народу" на засіданні 1 червня підтримала кандидатуру Ткаченка на посаду міністра.

Сьогодні, 3 червня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про надходження до парламенту подань від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо кадрових рішень в Кабінеті міністрів.

У ВР зареєстровано проекти постанов щодо звільнення Вадима Пристайка з посади віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та призначення на цю посаду Ольги Стефанішиної, а також про призначення Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики, а Романа Абрамовського – міністром захисту довкілля та природних ресурсів.