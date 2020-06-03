Зеленський не виключає у майбутньому дозволу на продаж землі іноземцям

Новини України:Президент Володимир Зеленський не виключає, що після того, як українці отримають можливість брати доступні кредити для купівлі землі, земельний ринок можна буде відкритий і для іноземців.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками бізнесу Хмельницької області, трансляція якої відбувалася наживо на сторінці глави держави у Facebook, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Правильно, щоб в усіх була можливість купувати землю. Це обов'язково буде після певних рішень. Але при цьому ви повинні знати, що ми не могли відкрити купівлю землі для всіх, включаючи іноземні компанії, бо іноземні компанії мають кредитні умови зовсім інші. Наша стратегія дуже проста: ми зробимо спочатку ... правильні кредитні умови, щоб наші люди й фермери могли брати кредити там під 2%, тоді ми зможемо відкрити ринок для всіх", - сказав Зеленський.

Водночас він запевнив, що влада готова "захищати" договори довгострокової оренди землі, які мають іноземні компанії.

Як повідомлялося, 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Президент підписав закон 28 квітня.

Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Заборонено також продаж державних та комунальних земель. Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.