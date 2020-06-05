Зеленський скасував дію низки указів колишніх президентів

Президент України Володимир Зеленський визначив такими, що втратили чинність дев’ять указів колишніх президентів країни. Зокрема, про комплексну програму підготовки держслужбовців та стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки.
Так, указом передбачається визнати такими, що втратили чинність:
— Указ Президента України від 25 травня 1994 року № 256 “Про ранги державного службовця народних депутатів України”; — Указ Президента України від 9 листопада 2000 року № 1212 “Про Комплексну програму підготовки державних службовців”; — Указ Президента України від 5 березня 2004 року № 278 “Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу”; — Указ Президента України від 20 лютого 2006 року № 140 “Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні”; — Указ Президента України від 20 вересня 2007 року № 900 “Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців”; — Указ Президента України від 12 серпня 2010 року № 806 “Про першочергові заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної кадрової політики”; — Указ Президента України від 1 лютого 2012 року № 45 “Про Стратегію державної кадрової політики на 2012 — 2020 роки”; — Указ Президента України від 20 липня 2012 року № 453 “Про План заходів щодо реалізації у 2012 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 — 2020 роки”; — Указ Президента України від 23 квітня 2013 року № 229 “Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 — 2020 роки”.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 210/2020 “Про вдосконалення вищої освіти в Україні”.