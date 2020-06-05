Зеленський призначив голову Служби зовнішньої розвідки

Новини України:Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Євдокимова з посади голови Служби зовнішньої розвідки та призначив на цю посаду Валерія Кондратюка.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

"Звільнити Євдокимова Валерія Володимировича з посади голови Служби зовнішньої розвідки України", - зазначається в указі №211/2020.

Водночас іншим указом Президент призначив головою СЗР Валерія Кондратюка.

Як повідомлялося, 20 вересня 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки України.

Валерій Кондратюк із березня 2014 року до липня 2015 року працював на посаді начальника Департаменту контррозвідки СБУ.

Із липня 2015 року до жовтня 2016 року очолював Головне управління розвідки Міноборони.

У жовтні 2016 року - лютому 2019 року працював на посаді заступника глави Адміністрації Президента.