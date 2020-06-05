Кулеба відзвітує про свої перші 100 днів роботи на чолі МЗС

Новини України:Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у наступний четвер презентує зміни, впроваджені у Міністерстві закордонних справ за 100 днів його перебування на посаді.

"У четвер, 11 червня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба презентує зміни, впроваджені у Міністерстві закордонних справ за 100 днів його перебування на посаді та поділиться планами трансформацій на 2020 рік", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що презентація відбудеться у прямому ефірі на YouTube МЗС.

На онлайн-презентацію також запрошені провідні експертні інституції України у галузі зовнішньої політики, народні депутати профільних комітетів Верховної Ради України, інші фахівці експертного середовища та представники органів влади.

Нагадаємо, раніше про підсумки року свого перебування на посаді написав Президент України Володимир Зеленський у статті для видання The New York Times.