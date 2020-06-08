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Степанов визначився з кандидатом на посаду голови Нацслужби здоров’я

Степанов визначився з кандидатом на посаду голови Нацслужби здоров’я
13:46 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Глава МОЗ передасть на розгляд уряду відповідні документи для призначення обраного кандидата на посаду очільника НСЗУ.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що визначився з кандидатом на посаду голови Національної служби здоров’я (НСЗУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час брифінгу.

Міністр нагадав, що минулого тижня він провів процедуру добору кандидата на голову НСЗУ - співбесіди з усіма охочими, які запропонували свої кандидатури, оскільки в умовах карантину проведення конкурсу, передбаченого законодавством, неможливо.

"Для нас це дуже важливо, тому що Національна служба здоров'я повинна отримати сильного менеджера, перед яким одразу буде поставлено завдання виправити ті прорахунки, ті помилки, які були допущені при плануванні другого етапу реформування медицини, те, що повинно було початися 1 квітня", - заявив Степанов.

Водночас, він зауважив, що деякі кандидати після співбесід у соціальних мережах відверто говорили про те, що брали участь "заради розваги".

"На моє переконання, ці люди не мають поваги ані до себе, ані до інших кандидатів, ані до закону", - сказав Степанов.

"Я вже визначився з кандидатом, щодо якого будуть передані документи до Кабінету міністрів, і після проходження усіх процедур, які передбачені законом, він може буде призначений на цю посаду", - наголосив міністр.

Крім того, він підкреслив, що після завершення карантину, впродовж двох місяців буде оголошено та проведений справжній конкурс відповідно до законодавства.

Як повідомляв УНІАН, Національну службу здоров'я України створено в рамках проведення медичної реформи.

З березня 2018 року її очолював Олег Петренко, який у листопаді 2019 року написав заяву про звільнення. Його кандидатура була обрана на конкурсі.

У грудні 2019 року тимчасово виконувати обов'язки голови Служби було покладено на заступника голови НСЗУ Оксану Мовчан.

16 грудня Кабмін оголосив конкурс на зайняття посади голови НСЗУ. Конкурс відбувся у січні 2020 року.

20 травня Степанов повідомив, що відхилив усі три кандидатури на посаду голови НСЗУ, які пройшли до фіналу конкурсу.

22 травня уряд оголосив новий конкурс. Документи кандидати мали подати до 27 травня. Загалом для участі у конкурсі документи подали 17 осіб.

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МОЗ, голова, Степанов, Посада, Нацслужби здоров’я.
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