В Україні буде прискорено освітню реформу

В Україні буде прискорено проведення освітньої реформи, повідомляється в Меморандумі про економічну та фінансову політику.

Після подолання кризи в Україні буде прискорено проведення освітньої реформи, повідомляється в Меморандумі про економічну та фінансову політику, схваленому Радою директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми продовжимо оптимізацію чисельності шкільної мережі для початкової та середньої освіти, збільшимо капітальні витрати на ремонт будівель і забезпечимо, щоб школи мали необхідну інфраструктуру", - зазначається в тексті, оприлюдненому Міністерством фінансів України.

Серед першочергових завдань заплановано реформування навчальних програм, а також внесення на розгляд Верховної Ради поправок до закону про освіту, що стосуються змін структури заробітної плати.

"Для вищої освіти ми трансформуємо систему фінансування університетів і прив'язуватимемо зарплату до продуктивності", - наголошується в документі.