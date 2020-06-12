Поплавського обрали головою Аграрної партії

Михайла Поплавського обрано головою Аграрної партії України. Таке рішення було прийнято на черговому XXVI з'їзді партії, який відбувся 12 липня в Києві, повідомляє прес-служба партії.

У заході взяли участь делегати з 17 регіональних партійних організацій, члени політичної ради партії. Під час з'їзду було оголошено, що партія восени цього року збирається на місцеві вибори .

"Для мене велика честь і відповідальність стати головою Аграрної партії України. Аграрна партія повинна стати номер один в Україні. Для цього потрібно: дуже організована і злагоджена робота центрального апарату та відповідальний і професійний підхід до справи наших регіональних лідерів", - наголосив Михайло Поплавський.

Михайло Поплавський - почесний президент Київського національного університету культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України.