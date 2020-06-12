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Поплавського обрали головою Аграрної партії

Поплавського обрали головою Аграрної партії
20:38 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото.instagram
Михайла Поплавського обрано головою Аграрної партії України. Таке рішення було прийнято на черговому XXVI з'їзді партії, який відбувся 12 липня в Києві, повідомляє прес-служба партії.

У заході взяли участь делегати з 17 регіональних партійних організацій, члени політичної ради партії. Під час з'їзду було оголошено, що партія восени цього року збирається на місцеві вибори .

"Для мене велика честь і відповідальність стати головою Аграрної партії України. Аграрна партія повинна стати номер один в Україні. Для цього потрібно: дуже організована і злагоджена робота центрального апарату та відповідальний і професійний підхід до справи наших регіональних лідерів", - наголосив Михайло Поплавський.

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Михайло Поплавський - почесний президент Київського національного університету культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України.

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Поплавский, Аграрна партія.

Автор:

Телеграф
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