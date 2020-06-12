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П'ятниця, 12.06.2020
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Відомо, що дасть Україні новий статус в НАТО

Відомо, що дасть Україні новий статус в НАТО
21:31 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Зокрема, Україна отримає можливість поглибленого і швидкого обміну розвідувальними даними з країнами-членами НАТО, обіймати посади в штаб-квартирі та командних структурах Альянсу, планувати операції НАТО тощо. Про це йдеться в інфографіці, оприлюдненій Офісом віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

В уряді роз'яснили, які переваги надає отримання Україною статусу партнера Програми розширених можливостей Організації північноатлантичного договору (НАТО).

Зокрема, там пояснили, що Партнерство розширених можливостей - це "особливий формат" співпраці, який НАТО пропонує найближчим союзникам, які готові тісно співпрацювати з Альянсом для протидії світовим загрозам. Зокрема, такий формат дозволяє кожній країні обирати сфери для взаємодії, які будуть максимально корисними для неї та для НАТО.

Статус партнера Програми розширених можливостей НАТО відкриває значно ширші можливості - секторальної (оперативної) взаємосумісності з НАТО. Йдеться про логістику, зв'язок, управління військами та конкретні роди військ.

Україна зможе брати участь у плануванні операцій НАТО, отримати допуск до всіх навчань НАТО, зокрема за тематикою статті 5 Північноатлантичного договору про колективну безпеку, отримати доступ до передового досвіду та пріоритетної сертифікації сил і засобів.

Кабмін погодив програму дій 2.0 і сьогодні внесе її у Раду

Крім того, українські військові отримають можливість обіймати посади в штаб-квартирі та командних структурах НАТО.

Україна отримає можливість поглибленого і швидкого обміну розвідувальними даними з країнами-членами НАТО, посилити співпрацю з підтримки безпеки в акваторії Чорного моря.

Окрім того, передбачається спільна протидія кіберзагрозам, міжнародному тероризму та організованій злочинності.

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НАТО, Партнерство, Україна.

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Телеграф
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