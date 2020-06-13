Тищенко хотів подарувати книги, а потрапив у черговий скандал

Депутат «Слуги Народу» Микола Тищенко завітав до Дитячої клінічної лікарні №5 Святошинського району міста Києва. Про це політик повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Тищенко передав до дитячої лікарні засоби індивідуального захисту, дезінфектори, антибіотики та тести на Covid-19. У межах візиту депутат також підтримав ідею і обладнали ігрову кімнату для дітей. Передали новий телевізор, ігрову приставку та інші подарунки.

«Маленькі пацієнти також отримали: розмальовки, пазли та настільні ігри. Ми ініціювали створення міні-бібліотеки в лікарні, наповнили її книжками. В наших планах створити такі бібліотеки в усіх опорних та дитячих лікарнях столиці. Дякуємо медикам за їх працю, а дітлахам бажаємо найшвидшого одужання» – додає Тищенко.

Як відреагували користувачі соцмереж

Але реакції користувачів соцмереж на такий благодійний вчинок Тищенка виявились не однозначними, багато хто вважає, що такий крок депутата є «дешевою показухою», коментуючи те як політик ніс книги до лікарні, виклавши їх напівколом.