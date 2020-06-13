Тищенко хотів подарувати книги, а потрапив у черговий скандал

Тищенко передав до дитячої лікарні засоби індивідуального захисту, дезінфектори, антибіотики та тести на Covid-19. У межах візиту депутат також підтримав ідею і обладнали ігрову кімнату для дітей. Передали новий телевізор, ігрову приставку та інші подарунки.
«Маленькі пацієнти також отримали: розмальовки, пазли та настільні ігри. Ми ініціювали створення міні-бібліотеки в лікарні, наповнили її книжками. В наших планах створити такі бібліотеки в усіх опорних та дитячих лікарнях столиці. Дякуємо медикам за їх працю, а дітлахам бажаємо найшвидшого одужання» – додає Тищенко.
Як відреагували користувачі соцмереж
Але реакції користувачів соцмереж на такий благодійний вчинок Тищенка виявились не однозначними, багато хто вважає, що такий крок депутата є «дешевою показухою», коментуючи те як політик ніс книги до лікарні, виклавши їх напівколом.
«Посмотрите как он несёт веером эти детские книжки, чтобы на камеру было видно, что их несколько штук и они цветные. Он потом ещё выстроил врачей перед входом, чтобы сделать фото на фоне подарочных кульков. Фото для пиара. Привези книги без камер и передай тихо для детских отделений. Ты хочешь наполнить песком песочницы - так наполни их без фото и пиара. Ты хочешь кормить врачей - так корми тихо», – зробив допис у Facebook Олексій Давиденко.