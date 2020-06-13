У "Голосі" не схвалюють рішення влади про скасування ЗНО цього року в цілому

У фракції "Голос" занепокоєні скасуванням пробного зовнішнього незалежного оцінювання і побоюються, що таке рішення Кабміну призведе до скасування ЗНО цього року, заявляє народний депутат Інна Совсун.

"Треба розуміти небезпеку такого рішення. Ми розуміємо, що після цього може послідувати рішення про скасування ЗНО цього року загалом», - цитує Совсун прес-служба «Голосу» в суботу.

За її словами це рішення активно лобіюють ректори вишів, а також велика група депутатів, зокрема з фракції "Слуга народу".

"На сьогодні скасувати зовнішнє незалежне оцінювання так просто не вийде, тому що проведення ЗНО закріплено в законодавстві України, але водночас ми розуміємо, що нинішнє рішення про скасування пробного ЗНО відкриває шлях для обговорення –- або цього року скасувати ЗНО повністю, або скасувати ДПА (Державну підсумкову атестацію – ІФ) у формі ЗНО для тих, хто не вступатиме цього року", - зазначила народний депутат.

Вона розповіла, що стосовно цього триває велика дискусія.

"Але, на жаль, ця дискусія падає на хороший грунт, тому що існує велика частина депутатів, які підтримують саму ідею скасування ЗНО в принципі", – наголосив Совсун.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив у суботу, що Кабмін скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, яке мало відбутися 15 червня.

Водночас Держприкордонслужба інформує, що станом на 10.00 13 червня через КПВВ "Станиця Луганська" на контрольовану територію України прослідувало 54 громадянина, серед яких 34 –вступники для проходження ЗНО.