Дмитро Кулеба: підозра Божку не стосується його роботи у МЗС

Епізод, щодо якого оголошена підозра заступнику глави МЗС Єгору Божку, не стосується його роботи у зовнішньополітичному відомстві.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Епізод, щодо якого Єгору Божку висунута підозра, не стосується його роботи в Міністерстві закордонних справ – це важливий момент. В МЗС Єгора знають як досвідченого дипломата", - зауважив Кулеба.

Він додав, що ми живемо в країні, де згідно з принципом верховенства права діє презумпція невинуватості.

"Тобто людина не є винуватою, поки її провина не доведена", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, у відповідь на запит Укрінформу Євген Божок поінформував, що ДБР двічі повідомило йому про підозру у видачі незаконного наказу під час перебування на посаді голови Служби зовнішньої розвідки, яким було призначено Сергія Семочка його першим заступником.

Наразі ДБР і Офіс генпрокурора мають намір клопотати в суді про обрання Божку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2 млн грн.