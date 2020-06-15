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МЗС анонсує ротацію близько 30 послів

МЗС анонсує ротацію близько 30 послів
12:23 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Міністерство закордонних справ наразі здійснює процедуру ротації близько 30 очільників українських дипломатичних представництв за кордоном.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-презентації "100 днів змін в МЗС".

"У нас загалом є 82 посади послів і сім керівників представництв при міжнародних організаціях. Зараз у нас в роботі, тобто на відкликання і на призначення, майже 30 людей. Це означає, що когось ми відкликаємо, когось "заслали" на призначення", - сказав Кулеба.

Він додав, що призначення посла є дуже тривалим процесом, тому кандидати на посади перебувають на різних його стадіях.

"Але мені теж не подобається ситуація, коли дуже багато вакантних посад послів, тому я намагаюся цю ситуацію виправити", - акцентував міністр.

Дмитро Кулеба пояснив, чому не полетів до Парижа у складі української делегації

Він також повідомив, що запровадив практику планування ротації на два роки вперед, а не на рік, як було раніше, щоб і міністерство, і люди могли краще до неї підготуватися.

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МЗС, Анонс, За кордоном, Кулеба, Зміна послів, 100 днів змін в МЗС.

Автор:

Телеграф
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