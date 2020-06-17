Біля Офісу президента протестувальники вимагають, щоб до них вийшов Зеленський (Відео)

Одночасно біля Будинку письменників, що розташований на вулиці Банковій, проходить мітинг противників партії Шарія - представників С14.

Біля центрального входу у будівлю Офісу президента на вулиці Банковій близько тисячі прихильників партії Шарія вимагають, щоб до них вийшов президент України Володимир Зеленський.

Вони заявляють, що незадоволені тим, що під час пандемії коронавірусу на правоохоронні органи і зарплати чиновників були витрачені великі кошти, а президент, за їх словами, «ніби не помічає цього».

Учасники акції вимагають, щоб до них вийшов Зеленський. Вони просять президента «захистити їхні конституційні права», припинити «беззаконність» і відреагувати на побиття активістів партії правоохоронцями.

На мітингу звучать гасла «Не мій президент», «Вова, виходь».

Одночасно, біля Будинку письменників, що розташований на вулиці Банковій, проходить мітинг противників партії Шарія - представників С14. Вони ходять по колу у білих медичних халатах і заявляють, що прихильникам Шарія необхідне «шизофренічне лікування».

Обидва мітинги відмежовані правоохоронцями і проходять без провокацій.