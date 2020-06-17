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Законопроєкт про відсутність депутатів на засіданнях став невідкладним

Законопроєкт про відсутність депутатів на засіданнях став невідкладним
14:42 Сьогодні Телеграф Укринформ rada.gov.ua
ВР включила до порядку денного сесії законопроєкт №3642 щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних засіданнях Ради та засіданнях комітетів Верховної Ради України. Відповідне рішення підтримали 280 парламентаріїв, повідомляє кореспондент Укрінформу

Водночас документ ВР визнала невідкладним і скоротила наполовину строки подання альтернативних законопроєктів - “за” проголосували 268 депутатів.

Метою прийняття законопроєкту є уточнення переліку поважних причин відсутності народного депутата на пленарному засіданні ВР, а також на засіданні парламентського комітету, до складу якого він входить.

Пропонується внести зміни до частини третьої статті 26 Регламенту Верховної Ради України, абзацу першого і другого частини п’ятої статті 33 Закону «Про статус народного депутата України» та до частини третьої статті 47 Закону «Про комітети Верховної Ради України».

Зокрема, пропонується визначити, що підставою для відсутності народного депутата на пленарних засіданнях, які проводяться відповідно до календарного плану роботи сесії, з поважних причин є: виконання ним у цей час доручень парламенту, Голови ВР відповідно до закону, комітету (за рішенням комітету, до складу якого входить народний депутат); відрядження, участь у заходах, що здійснюються у межах роботи постійних делегацій; тимчасова непрацездатність; отримання послуг у сфері охорони здоров’я (згідно з медичним висновком); відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка у зв'язку з народженням дитини, відпустка для догляду за дитиною, відпустка у зв'язку з одруженням, відпустка у зв'язку із смертю рідних, інші обставини, коли згідно з законодавством працівнику надається відпустка; документально підтверджені транспортні перешкоди.

Поважними причинами відсутності народного депутата на пленарному засіданні є й інші, пов’язані з реалізацією прав і виконанням обов’язків, визначених Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства, Кримінальним процесуальним кодексом, Законом «Про Конституційний суд України», про які народний депутат завчасно, але не пізніше дня проведення наступного пленарного засідання, має повідомити Голову Верховної Ради відповідною заявою, додавши копію документа на підтвердження неможливості бути присутнім на пленарному засіданні.

Також Рада включила до порядку денного сесії законопроєкт №3608 “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіку проведення пленарних засідань”.

Відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

ВР визнала документ невідкладним і скоротила наполовину строки подання альтернативних законопроєктів - “за” проголосували 285 депутатів.

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Проєктом закону пропонується внести зміни до Регламенту ВР, передбачивши проведення у вівторок, середу та четвер пленарного тижня засідань із 10:00 до 15:00 (у п’ятницю – з 10:00 до 16:00) з перервою з 12:00 до 12:30.

При цьому понеділок і час після завершення пленарних засідань автори законодавчої ініціативи пропонують відвести для самостійної роботи народних депутатів, пов'язаної зі здійсненням депутатських повноважень, а у разі необхідності – проведення засідань комітетів, тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, депутатських фракцій (груп).

Водночас рішення про продовження пленарного засідання після 15:00 (у п’ятницю – після 16:00) більш як на 15 хвилин може бути прийняте лише до перерви з 12:00 до 12:30.

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Верховна Рада, Регламент, Законопроєкт.

Автор:

Телеграф
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