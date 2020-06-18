Україна очікує на візит спецпредставника ЄС з прав людини

"Ми з нетерпінням чекаємо візиту спеціального представника ЄС з прав людини Еймона Гілмора (Eamon Gilmore) в Україну. Ми раді супроводжувати його до адміністративної межі з Кримом і інформувати його про реальну ситуацію в Криму", - сказала Джапарова.
Вона нагадала про існування "прихованої правди, якої Росія боїться - правди, яку вони намагаються відбілити про свої злочини" на півострові.
Як повідлялось раніше, МЗС України та Азербайджану домовилися про підготовку візиту президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва в Україну.