Ар'єв: Офіс генпрокурора відкрив справу через можливе стеження за Порошенком

Офіс генпрокурора відкрив провадження через можливе незаконне стеження за чинним народним депутатом та п'ятим президентом Петром Порошенком. Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит народного депутата "Європейської Солідарності" Володимира Ар'єва.

"Повідомляю, що за фактами, викладеними у заяві, Офісом Генерального прокурора 12.06.2020 внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 ККК України", - йдеться у відповіді на запит.

Досудове розслідування доручено здійснювати Державному бюро розслідувань.

Як повідомлялося, 12 червня партія “Європейська солідарність” заявила, що невідомі люди здійснюють незаконне стеження за лідером політсили, п'ятим Президентом України Петром Порошенком.