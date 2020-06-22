Зеленський: міжнародна спільнота не допустить РФ до G7, поки Кремль не поверне окуповані території

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту продовжувати тиснути на Росію, аби вона повернула окуповані українські території та не повертати її до складу G7. Про це Зеленський розповів в Skype-інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.

“(Прем’єр-міністр Канади) Джастін Трюдо заявив 1 червня, що у Росії немає шансів повернутися в „сімку“ до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за цю підтримку — і я повинен сказати, що не буде ніякої резолюції, якщо міжнародне співтовариство не буде продовжувати чинити тиск на Росію в цьому відношенні”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що ідею повернути Росію до G7 висунув президент США Дональд Трамп. Він вже обговорив це з російським колегою Володимиром Путіним. Втім, проти цього вже виступили прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Європейський Союз та Німеччина.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США.