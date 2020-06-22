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Зеленський: міжнародна спільнота не допустить РФ до G7, поки Кремль не поверне окуповані території

Зеленський: міжнародна спільнота не допустить РФ до G7, поки Кремль не поверне окуповані території
07:05 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту продовжувати тиснути на Росію, аби вона повернула окуповані українські території та не повертати її до складу G7. Про це Зеленський розповів в Skype-інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.

“(Прем’єр-міністр Канади) Джастін Трюдо заявив 1 червня, що у Росії немає шансів повернутися в „сімку“ до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за цю підтримку — і я повинен сказати, що не буде ніякої резолюції, якщо міжнародне співтовариство не буде продовжувати чинити тиск на Росію в цьому відношенні”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що ідею повернути Росію до G7 висунув президент США Дональд Трамп. Він вже обговорив це з російським колегою Володимиром Путіним. Втім, проти цього вже виступили прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Європейський Союз та Німеччина.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США.

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Все по темі:

Кремль, РФ, Зеленский, G7, The Globe and Mail.

Автор:

Телеграф
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