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Зеленський ініціює скасування ЗНО при вступі до вишів для дітей з тимчасово окупованих територій

Зеленський ініціює скасування ЗНО при вступі до вишів для дітей з тимчасово окупованих територій
14:16 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Діти з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим не повинні складати ЗНО для вступу у виші, оскільки це є частиною державної політики України. Про це повідомляє із посиланням на пресслужбу ОП.

Так, Президент України Володимир Зеленський ініціює внесення змін до закону "Про вищу освіту" для максимального спрощення вступу у заклади вищої освіти (ЗВО) випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.

"Зміни передбачатимуть, що діти з цих територій матимуть змогу вступати до ЗВО України без складання зовнішнього незалежного оцінювання та матимуть можливість вступити до всіх вишів України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз", - йдеться у повідомленні.

Крім того, всі охочі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей навчатимуться в українських ЗВО безкоштовно, через державне замовлення у межах квот.

Наразі така норма діє лише для випускників з анексованого Криму та Севастополя.

"Це – частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати у наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти", – сказав Володимир Зеленський.

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Все по темі:

Зеленский, Виши, ЗНО, Крим, Донбас.

Автор:

Телеграф
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