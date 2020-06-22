"Рішення потрібно на позавчора": від ВР чекають узгодження закону по "зеленій" енергетиці

"Цей законопроект потрібно було приймати на позавчора. Можна дискутувати щодо того, як ефективно це вплине на ситуацію, але принаймні це краще ніж було, виходячи з того, що ми маємо на сьогодні. Рада повинна прийняти рішення якомога швидше", - говорить він.
Землянський пояснює, що в Україні дисбаланс між виробництвом і тарифом на "зелену" генерацію. Цей законопроект вирішує ці питання.
"При виробництві 8% вони з ринку з'їдають 25% грошей. Це вганяє в борги "Гарантованого покупця", і далі по ланцюжку б'є по всім. Плюс вони не відповідають за небаланси на ринку, ніякої відповідальності не несуть, плюс зростання потужностей не обмежене державою - як хочеш так і малюй, стільки і будуй. Тому тут безумовно потрібні обмеження", - розповідає Землянський.
Передбачена законопроектом реструктуризація боргів потрібна не тільки для виробників "зеленої" електроенергії, а й того ж "Енергоатому", який вже кредити бере на зарплати, додає експерт.
"Реструктуризація боргів - просто необхідна для того, щоб взагалі не застопорити і не заблокувати всю ситуацію на ринку електроенергетики", - резюмує Землянський.
Нагадаємо, законопроект підготовлений Міненерго і погоджений Кабміном. Верховна Рада включила його до порядку денного сесії і підтримала скорочення термінів підготовки законодавчої ініціативи до першого читання і строки внесення альтернативних законопроектів.