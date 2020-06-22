Зеленський провів селекторну нараду щодо безпечного проходження ЗНО випускниками

"Коронавірус коригує наші плани в усіх галузях. Маємо дбати про безпеку дітей, особливо коли в них відповідальний період ЗНО", – сказав Зеленський.
Так, якщо в окремих регіонах епідситуація не буде задовільною, Кабмін напрацьовуватиме рішення щодо коригування умов для безпеки дітей.
Адже у деяких регіонах України, зокрема на Закарпатті, доволі напружена ситуація щодо створення умов для безпечного проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
В уряді повідомили, що показник захворюваності становить 46,8 випадку на 100 тис. населення, а маркер, після якого треба ухвалювати рішення щодо епідемічної ситуації, – 60 осіб на 100 тис. населення.
Також у МОЗ пояснили спалах коронавірусу на Львівщині. Така значна кількість лабораторно підтверджених позитивних випадків COVID-19 з'явилася через те, що було усунуто велику чергу громадян, які очікували на тести.
Нагадаємо, що Зеленський ініціює скасування ЗНО при вступі до вишів для дітей з тимчасово окупованих територій.