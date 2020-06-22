Зеленський провів селекторну нараду щодо безпечного проходження ЗНО випускниками

Президент України Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду щодо запобігання поширенню коронавірусу, яка відбулася за участю представників уряду та правоохоронних органів. Учасники обговорили епідситуацію на Львівщині та Закарпатті, де особливо важливо безпечно провести ЗНО. Про це повідомляє пресслужба ОП.

"Коронавірус коригує наші плани в усіх галузях. Маємо дбати про безпеку дітей, особливо коли в них відповідальний період ЗНО", – сказав Зеленський.

Так, якщо в окремих регіонах епідситуація не буде задовільною, Кабмін напрацьовуватиме рішення щодо коригування умов для безпеки дітей.

Адже у деяких регіонах України, зокрема на Закарпатті, доволі напружена ситуація щодо створення умов для безпечного проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

В уряді повідомили, що показник захворюваності становить 46,8 випадку на 100 тис. населення, а маркер, після якого треба ухвалювати рішення щодо епідемічної ситуації, – 60 осіб на 100 тис. населення.

Також у МОЗ пояснили спалах коронавірусу на Львівщині. Така значна кількість лабораторно підтверджених позитивних випадків COVID-19 з'явилася через те, що було усунуто велику чергу громадян, які очікували на тести.

Нагадаємо, що Зеленський ініціює скасування ЗНО при вступі до вишів для дітей з тимчасово окупованих територій.