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Саакашвілі обговорив із наглядовою радою "Укрзалізниці" план реформування залізничної галузі

Саакашвілі обговорив із наглядовою радою "Укрзалізниці" план реформування залізничної галузі
20:32 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Наглядова рада і правління АТ "Укрзалізниця" в понеділок, 22 червня, обговорили з головою виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеілом Саакашвілі питання реформування залізничної галузі.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", компанія вже впровадила низку заходів щодо стабілізації ситуації, але для продовження реформ необхідна підтримка держави. Зазначається, що "Укрзалізниця" на сьогодні, завдяки реалізації антикризових заходів, уже заощадила 6,5 млрд грн.

"Проте велику надію ми покладаємо на державу та її підтримку, яка, за нашими підрахунками, необхідна в обсязі до 50 млрд грн щорічно, адже державне фінансування залізниць є загальносвітовою практикою та збільшується в умовах кризи", - заявив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Окрім того, наголошується, що з 2017-го до 2019 року компанія сплатила до державного бюджету та бюджетів інших рівнів понад 68 млрд грн.

У свою чергу Саакашвілі на сторінці у Facebook написав, що "Укрзалізниці" необхідно терміново вжити цілу низку рішучих заходів.

"Провели спільне засідання з наглядовою радою "Укрзалізниці", і я йду звідси з важким враженням. Якщо ситуація, яка повністю пущена на самоплив, триватиме, максимум до кінця літа Україна залишиться без залізниці. Практично в "Укрзалізниці" немає чинного керівника, і фактично через багато інших проблем вона кинута напризволяще. Необхідно терміново вжити цілу низку найрішучіших заходів, які я сьогодні виклав, а незабаром представлю в письмовому вигляді", - заявив Саакашвілі.

Крім того, Саакашвілі висловив занепокоєння через рішення Верховного Суду щодо боргів "Укрзалізниці".

"Крім цього, сьогодні Верховний Суд ухвалив катастрофічне рішення, визнавши "Укрзалізницю" спадкоємцем усіх боргів, що залишилися у неї на окупованих територіях. Тобто Верховний Суд ухвалив пряме рішення, яке, по-перше, влаштовує окупантів і сепаратистів, а по-друге, просто пограбує бюджет країни і залізниці", - підсумував голова виконавчого комітету Нацради реформ.

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Саакашвили, Укрзалізниця.

Автор:

Телеграф
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