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Вівторок, 23.06.2020
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Стерненко заявив, що підозру одному з нападників на нього скасували

Стерненко заявив, що підозру одному з нападників на нього скасували
14:13 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Печерський районний суд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним з нападників на активіста Сергія Стерненка та загинув під час нападу. Про це заявив Стерненко на своїй сторінці у Facebook.

“...вчора суддя Печерського районного суду (В’ячеслав — ред.) Підпалий... скасував підозру Івану Кузнецову, який за 1000 дол. напав на мене біля мого дому”, — написав Стерненко.

За його словами, сьогодні суддя Шевченківського районного суду Циктіч не дав дозвіл на затримання спільника Кузнецова Олександра Ісайкула, який 17 березня 2019 року втік з України.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу захисту щодо застосування до активіста Сергія Стерненка запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту 26 червня.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києві відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Згодом суд змінив адресу для відбування домашнього арешту Стерненку.

Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Також нагадаємо, раніше ще ГПУ направила до СБУ кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.

Як повідомлялося, перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду. 24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.

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Судьи, Активисті.

Автор:

Телеграф
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