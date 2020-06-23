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Разумков запевнив про незмінність геополітичних векторів України

Разумков запевнив про незмінність геополітичних векторів України
16:57 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Голова ВРУ Дмитро Разумков запевнив у незмінності геополітичних векторів країни, зокрема, щодо євроатлантичних та європейських прагнень. А також подякував Литві за співпрацю між державами. Про це він написав у Twitter.

“Стратегічний та геополітичний вектори України не змінилися. Ми високо цінуємо активну підтримку з боку Литви європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави”, - написав Разумков.

Також він подякував спікеру Сейму Литви Віктору Пранцкетису за ефективну співпрацю держав у форматі групи “Балтік +”.

“Сподіваюся, він буде розширюватись та нарощувати свої можливості й спільними зусиллями ми зможемо відстоювати європейські цінності", - написав Разумков.

Нагадаємо, як заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус, підтримка України з боку країн Європейського Союзу є недостатньою у нинішніх умовах.

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Все по темі:

ВРУ, Разумков, Україна, Дмитро Разумков.

Автор:

Телеграф
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