Разумков запевнив про незмінність геополітичних векторів України

Голова ВРУ Дмитро Разумков запевнив у незмінності геополітичних векторів країни, зокрема, щодо євроатлантичних та європейських прагнень. А також подякував Литві за співпрацю між державами. Про це він написав у Twitter.

“Стратегічний та геополітичний вектори України не змінилися. Ми високо цінуємо активну підтримку з боку Литви європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави”, - написав Разумков.

Також він подякував спікеру Сейму Литви Віктору Пранцкетису за ефективну співпрацю держав у форматі групи “Балтік +”.

“Сподіваюся, він буде розширюватись та нарощувати свої можливості й спільними зусиллями ми зможемо відстоювати європейські цінності", - написав Разумков.

Нагадаємо, як заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус, підтримка України з боку країн Європейського Союзу є недостатньою у нинішніх умовах.