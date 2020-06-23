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Вівторок, 23.06.2020
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"Голос" піде на місцеві вибори самостійно

"Голос" піде на місцеві вибори самостійно
17:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Партії “Голос” і “Європейська солідарність” можуть точково допомагати одна одній на місцевих виборах, але на місцеві вибори “Голос” ітиме самостійно. Про це сказала голова партії Кіра Рудик.

“Я не виключаю певну точкову допомогу одне одному, якщо буде в цьому необхідність, але ми будемо йти самостійно, звичайно”, - сказала Рудик, відповідаючи на запитання, чи планує “Голос” іти на місцеві вибори спільно з “Євросолідарністю”.

Вона також зауважила, що партія розглядає ті пропозиції "Євросолідарності”, які відповідають її основним засадам.

Рудик при цьому зауважила, що “Голос” веде переговори з ліберально-демократичними партіями щодо створення точкових коаліцій на місцевих виборах для протидії проросійським силам у східних і південних регіонах.

“Там є представники інших демократичних сил, які прагнуть певного об'єднання на місцях для того, щоб разом протистояти проросійським силам. І ми раді, що будемо такою платформою для об’єднання. Це стосується, в основному, східних і південних регіонів нашої країни. Там такі перемовини йдуть”, - сказала голова партії "Голос".

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Як повідомлялося, Центральна рада партії “Європейська солідарність” 5 червня оприлюднила звернення із закликом до створення коаліції проукраїнських політичних сил і до глибокої координації зусиль на місцевих виборах.

Зокрема, "Єросолідарність" пропонує підтримати узгоджених кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ, а також мінімізувати результат проросійських сил при формуванні більшостей у місцевих радах.

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Партия Голос, Місцеві вибори.

Автор:

Телеграф
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