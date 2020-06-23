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Разумков не бачить підстав для перенесення місцевих виборів

Разумков не бачить підстав для перенесення місцевих виборів
22:46 Вт, 23 Червень 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що не бачить юридичних механізмів та&nbsp;підстав, станом на сьогодні, чому потрібно переносити проведення місцевих виборів. Про це він сказав в ефірі одного телеканалів.

“Місцеві вибори передбачені Конституцією. І змінити зараз ці строки, перенести їх якимось чином, достатньо важко. Юридичних механізмів і підстав, чому це треба буде зробити, поки що, станом на сьогодні — я не бачу. Будемо сподіватися, що ми не будемо йти по негативному сценарію, в нас буде все добре і ми спокійно зможемо провести вибори восени цього року. Принаймні, сьогодні всі до цього повинні готуватися. І уряд, і Верховна Рада України так само”, — сказав Разумков.

Нагадаємо, на місцевих виборах у 2020 році переселенці матимуть право і голосувати і увійти у списки будь-якої партії.

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Вибори, Разумков.

Автор:

Телеграф
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