Уряд раз на місяць проводитиме виїзні засідання в регіонах

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд має намір раз на місяць проводити виїзні засідання в регіонах країни.

"Думаю, ми будемо раз на місяць проводити виїзні засідання Кабінету Міністрів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в четвер.

За словами прем'єра, це дасть змогу членам уряду краще відчувати регіони.