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П'ятниця, 26.06.2020
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Україна просить НАТО про допомогу в боротьбі з наслідками повені

Україна просить НАТО про допомогу в боротьбі з наслідками повені
15:42 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Євроатлантичний центр координації реагування на катастрофи (EADRCC) отримав запит від України про надання допомоги у ліквідації наслідків руйнівної повені, що вразила західні області країни. Таке повідомлення оприлюднене на сайті Північноатлантичного альянсу.

"25 червня Євроатлантичний центр координації реагування на катастрофи отримав запит на міжнародну допомогу від України. Масштабна повінь у Західній Україні спричинила велику шкоду для критичної інфраструктури та несе загрозу життю людей. На цей момент повінь зруйнувала 110 кілометрів доріг та 90 мостів", - йдеться у повідомленні.

Водночас Альянс продовжує надавати допомогу Україні також у боротьбі з COVID-19.

У рамках зусиль НАТО із багатосторонньої відповіді на кризу коронавірусу Естонія щойно здійснила постачання критично важливих медичних вантажів для країн-партнерів - до Грузії, Чорногорії, Північної Македонії та України.

За оприлюдненим сьогодні повідомленням НАТО, медичне постачання включає засоби дезінфекції, постільну білизну та матраци для лікарень, ковдри тощо. В Україну було направлено 1500 бутлів-розпилювачів з рідиною для дезінфекції рук та 1000 літрів рідини для проведення дезінфекції зовнішніх поверхонь у лікарнях.

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Як зазначається, ці вантажі були направлені країнам-партнерам через Механізм цивільного захисту ЄС за тісної взаємодії з Євроатлантичним центром координації реагування на катастрофи.

Нагадаємо, що за даними ДСНС України, станом на ранок 26 червня були підтоплені понад 7,7 тис. будинків у 262 населених пунктах в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. Із постраждалих від повені районів було евакуйовано понад 600 осіб.

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Все по темі:

НАТО, Україна.

Автор:

Телеграф
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