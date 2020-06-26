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Євросоюз допоможе Україні боротися з повінню

Євросоюз допоможе Україні боротися з повінню
17:58 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Європейський Союз отримав запит від України про допомогу у боротьбі з повінню та має намір відповісти на нього у максимально короткі терміни. Про це у п’ятницю у відповідь на письмовий запит Укрінформу повідомив речник Єврокомісії з питань бюджету, людських ресурсів, гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Балаш Уйварі (Balazs Ujvari).

"25 червня Координаційний центр ЄС з надзвичайних ситуацій (Emergency Response Coordination Centre - ERCC) отримав запит від України про допомогу в подоланні наслідків повені, що вразила південно-західні райони України. Запит складається із переліку матеріалів та спеціального обладнання: рятувальних жилетів, шоломів, надувних човнів, насосів та супутнього обладнання, генераторів та іншого обладнання, що є необхідними для боротьби з повінню", - йдеться у відповіді Єврокомісії.

Уйварі повідомив, що ERCC поширив цей запит про допомогу серед країн-членів, а також серед країн, які беруть участь в Механізмі ЄС з цивільного захисту.

"Ми, зрозуміло, також маємо на меті відповісти на цей запит через цей Механізм цивільного захисту так швидко, як це можливо", - додав речник.

Він повідомив також, що Координаційний центр ЄС з надзвичайних ситуацій активував європейську супутникову систему картографії Copernicus за власною ініціативою з метою моніторингу та оцінки наслідків повені в уражених районах.

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Нагадаємо, що станом на ранок 26 червня через негоду підтоплено понад 7,7 тис. будинків у 262 населених пунктах в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. Із постраждалих від повені районів було евакуйовано понад 600 осіб.

За даними Укргідрометцентру, 26-28 червня на рiчках басейну Прип`ятi, а також на річці Тиса очікуються подальші підйоми рівнів води.

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Все по темі:

Паводки, Україна, Євросоюз, Повені.

Автор:

Телеграф
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