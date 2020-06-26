Зеленський пообіцяв повернути окупований Росією Крим

Україна поверне тимчасово окупований Росією Крим і кримчан. Про це заявив сьогодні Президент України Володимир Зеленський по прибуттю в Херсонську область, передає кореспондент УНН.

"Ми всіх повернемо - і Крим повернемо, і людей повернемо - ми в це віримо шалено", - сказав Президент, спілкуючись в аеропорту з колишнім політв'язнем Едемом Бекіровим.

Той вручив Президенту в подарунок прапор кримськотатарського народу.

"Піднімемо в Криму саме цей прапор (після деокупацію - ред.). Збережемо його", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначається День кримськотатарського прапора. Прапор був затверджений в 1917 році, а саме свято стали відзначати з 2010 року і було закріплене рішенням V Курултаю кримськотатарського народу.