Зеленський: Дипломати повинні стати послами експорту української продукції на світових ринках

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що до процесу просування української продукції на міжнародних ринках повинні приєднатися українські дипломати. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав у п'ятницю на круглому столі з керівниками сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств Херсонської області, які закликали президента допомогти в просуванні української продукції на світових ринках.

"Ці люди повинні мати дипломатичний досвід і відповідну освіту. Але перший аспект зараз - продавець. Тобто вони повинні продавати наш товар, стати експортерами країни. Іншими слова - амбасадор експорту України", - пояснив Зеленський.

За його словами, зараз відповідну концепцію розробляє Міністерство закордонних справ України.

"Тобто там посол не для того, щоб зустрічати мене і відкривати двері. А для того, щоб продавати вітчизняний товар. Це головне. Ну і геополітика - це зрозуміло", - підкреслив глава держави.

Зі свого боку керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що нині за ініціативою міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби відновлюється інститут торгових представництв, які будуть спрямовані на просування української продукції, вітчизняного виробника. "Тому я думаю, що протягом місяця-двох ми вже почнемо працювати в цьому напрямку", - сказав він.