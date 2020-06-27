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Шмигаль прокоментував призначення Шкарлета

Шмигаль прокоментував призначення Шкарлета
11:32 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, проти якого виступив профільний комітет парламенту, висунули ректори університетів, як одного з кандидатів, і він має добре і ясне бачення. Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів прем&rsquo;єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Пана Шкарлета при зустрічі з Президентом висунули ректори як одного з кандидатів. Ми мали з ним і формальну співбесіду, і розмову щодо загальної філософії та стратегії розвитку освіти та науки… У чоловіка добре і ясне бачення, має менеджерський досвід. Це були характеристики, які зібрання провідних ректорів давали йому під час зустрічі з президентом", - пояснив Шмигаль.

А на запитання про відмову Верховної Ради призначати Шкарлета, очільник уряду відповів: "Як такої відмови парламенту не було".

"Ми говоримо про те, що виконання обов'язків міністра освіти та науки - це шанс кандидата проявити себе, свою стратегію, філософію, навички та професіоналізм", - додав прем’єр-міністр.

Водночас, Денис Шмигаль не зміг відповісти, як довго Шкарлет може перебувати у статусі в.о. міністра.

"Парламент вже збирається йти на канікули, а міністрів призначає парламент. Думаю, традиційний тримісячний термін - це той час, за який людина може ознайомитись із ситуацією і проявити своє бачення чи професіоналізм на посаді", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін призначив Шкарлета в.о. міністра освіти і науки. 

Також повідомлялося, що уряд дав Міністерству освіти і науки ще одну ставку заступника міністра, щоб призначити Сергія Шкарлета, який став тимчасовим виконуючем обов’язків міністра.

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Кабмин, Освіта, Міносвіти, Призначення.

Автор:

Телеграф
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