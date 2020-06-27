США виділять Україні $100 тисяч на ліквідацію наслідків паводку

Сполучені Штати Америки виділять $100 тис. доларів для ліквідації наслідків дощового паводку на Заході України. Про це повідомляється на сторінці Посольства США в Україні у Facebook.

«Сполучені Штати Америки підтримують Україну в цей важкий час сильних повеней на Західній Україні. За допомоги USAID американський народ надасть нове фінансування у розмірі 100 тисяч доларів США для підтримки України у боротьбі з цією гуманітарною катастрофою. Ми тісно співпрацюватимемо з урядом України у забезпеченні швидкого та ефективного використання цих коштів, щоб допомогти жителям Західної України подолати наслідки цієї гуманітарної катастрофи», - зазначили у диппредставництві.

Як повідомляв Укрінформ, 23 червня в західних регіонах країни через рясні дощі почалися сильні паводки. Зруйновано сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів і кілометри берегових укріплень, відселені сотні людей.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, гостра фаза ліквідації наслідків повені триватиме 10 діб.