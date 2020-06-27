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Зеленський до Дня Конституції нагородив представників науки, культури і спорту

Зеленський до Дня Конституції нагородив представників науки, культури і спорту
19:58 Сьогодні Телеграф Укринформ president.gov.ua
Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами державних і громадських діячів, видатних особистостей науки, культури та спорту. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"З нагоди Дня Конституції України Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави та вагомі трудові досягнення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, згідно з документом, віцепрезидента Національного олімпійського комітету України Валерія Борзова нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня, головного тренера штатної команди національної збірної команди України з синхронного плавання  Світлану Саідову - орденом княгині Ольги ІІ ступеня, а старшому тренеру-викладачу спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву № 16 Ірині Пустовойт присвоєно звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

Орденом князя Ярослава Мудрого ІII ступеня нагороджені соліст-вокаліст Василь Зінкевич, артистка балету – провідний майстер сцени державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка» Олена Філіп’єва.

Генеральний директор – художній керівник театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр оперети» Богдан Струтинський удостоєний ордена «За заслуги» І ступеня), директор – художній керівник Київського національного академічного Молодого театру Андрій Білоус, директор – художній керівник Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка Ростислав Держипільський, телеведуча, громадська діячка Марія Єфросиніна - ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Співачки Ірина Білик і Тіна Кароль нагороджені орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Артистові театру та кіно Олегу Філімонову присвоєно звання «Народний артист України», співаку і композитору Арсену Мірзояну та співаку, композитору, продюсеру Олексієві Потапенку - звання «Заслужений артист України». Режисери Наріман Алієв та Антоніо Лукіч отримали звання «Заслужений діяч мистецтв України».

На Донбасі загинув боєць ООС внаслідок підриву

Крім того, генеральний директор товариства «Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, ведуча телевізійної служби новин ТРК «Студія «1+1» Алла Мазур - орденом княгині Ольги ІІ ступеня, а головний продюсер телевізійної служби новин ТРК «Студія «1+1» Олена Несміян - орденом «За заслуги» І ступеня, посмертно.

Державних нагород удостоєно також голову правління громадської організації «Спілка учасників бойових дій в АТО, ООС, добровольців та волонтерів «Побратими об’єднані» Ярослава Біласа (ордена «За заслуги» ІІІ ступеня) та оперуповноваженого сектору Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції Дарвіна Потуданського (орден «За мужність» ІІІ ступеня, посмертно).

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Президент, Зеленский, День Конституції.

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Телеграф
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