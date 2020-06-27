Зеленський до Дня Конституції нагородив представників науки, культури і спорту

"З нагоди Дня Конституції України Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави та вагомі трудові досягнення", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, згідно з документом, віцепрезидента Національного олімпійського комітету України Валерія Борзова нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня, головного тренера штатної команди національної збірної команди України з синхронного плавання Світлану Саідову - орденом княгині Ольги ІІ ступеня, а старшому тренеру-викладачу спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву № 16 Ірині Пустовойт присвоєно звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».
Орденом князя Ярослава Мудрого ІII ступеня нагороджені соліст-вокаліст Василь Зінкевич, артистка балету – провідний майстер сцени державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка» Олена Філіп’єва.
Генеральний директор – художній керівник театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр оперети» Богдан Струтинський удостоєний ордена «За заслуги» І ступеня), директор – художній керівник Київського національного академічного Молодого театру Андрій Білоус, директор – художній керівник Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка Ростислав Держипільський, телеведуча, громадська діячка Марія Єфросиніна - ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
Співачки Ірина Білик і Тіна Кароль нагороджені орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
Артистові театру та кіно Олегу Філімонову присвоєно звання «Народний артист України», співаку і композитору Арсену Мірзояну та співаку, композитору, продюсеру Олексієві Потапенку - звання «Заслужений артист України». Режисери Наріман Алієв та Антоніо Лукіч отримали звання «Заслужений діяч мистецтв України».
Крім того, генеральний директор товариства «Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, ведуча телевізійної служби новин ТРК «Студія «1+1» Алла Мазур - орденом княгині Ольги ІІ ступеня, а головний продюсер телевізійної служби новин ТРК «Студія «1+1» Олена Несміян - орденом «За заслуги» І ступеня, посмертно.
Державних нагород удостоєно також голову правління громадської організації «Спілка учасників бойових дій в АТО, ООС, добровольців та волонтерів «Побратими об’єднані» Ярослава Біласа (ордена «За заслуги» ІІІ ступеня) та оперуповноваженого сектору Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції Дарвіна Потуданського (орден «За мужність» ІІІ ступеня, посмертно).